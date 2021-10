Neueste Aquanaut Motoryacht im Test

Viel Komfort, Platz, Licht und Luft – Attribute mit denen viele Yachtwerften für ihre Boote werben. Das neue Konzept der Aquanaut DINO 14 greift diese Aspekte neu auf und zeigt neue Lösungsansätze, wie die Vorteile eines Hausbootes mit den Eigenschaften einer echten Kreuzeryacht in Einklang gebracht werden können.

Georg Bründermann, Ingenieur und Inhaber von rund 90 Patenten auf dem maschinenbautechnischen Sektor, war sich sehr wohl bewusst was er wollte und was machbar ist. Die „Aquanaut DINO II 1400 OC“, Baunummer „1“ und ist somit auch Prototyp gleichnamiger Sneeker Edelschmiede – sie ist bislang noch nicht einmal auf deren Website gelistet. Die Typisierung DINO steht hier für „ D “OORS „ I “N „ N “EW „ O “PTIMAL POSITION. Was das bedeutet erschließt sich schnell: