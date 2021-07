OceanBay MX 580- Sundeck im Test

Nicht umsonst trägt das schicke RIB mit den schwarz-beigen Schläuchen die Bezeichnung „Sundeck“ im Namen, denn hier gehört eine große, dick gepolsterte Sonnenliege mit Einlegeböden gleich mit zur Standardausstattung. Optional gibt’s natürlich reichlich weiteres Zubehör – sei es ein einsteckbarer Tisch, der Kartenplotter oder weitere Ausrüstungsgegenstände – letztlich steht das gesamte Sortiment des awn-Kataloges zur Verfügung, um das Boot aus- oder nachzurüsten.

In schneller Gleifahrt über die Elbe -das Ocean Bay RIB vermittelt jede Menge Fahrspaß

Am Steg überraschte das knapp 5,80 Meter lange RIB mit reichlich Platz und Raumvolumen an Bord, der so auch für bis zu acht Personen reicht. Hier wirkt das Boot größer, als es die Längenangabe vermuten ließe. Und auch fahrerisch hatte das RIB mit einem kräftigen 90 PS Suzuki Außenborder einiges „in petto“. Mit Agilität und reichlich Druck am Prop punktete die OceanBay by awn MX 580 Sundeck und legte mit über 30 Knoten ausgesprochen sportliche Fahrleistungen an den Tag!