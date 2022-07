Premiere: Bavaria SR36 Open Top

Die erste Bavaria SR36 in der neuen Open Top- Version feierte ihre Weltpremiere in einer der schönsten Städte Europas, Venedig. Mit ihrer flachen Windschutzscheibe vereint die Open Top das offene Fahrgefühl einer Open und den Schutz des Hardtops in einem.

Nach ihrer Weltpremiere auf der Palma International Boat Show feierte die Bavaria SR 36 in Italien gleich ihre zweite Premiere. Die erste SR36 in der Open Top-Version präsentierte ihr innovatives Konzept direkt vor dem Markusplatz, auf dem Canal Grande und absolvierte erste Probefahrten in der Lagune von Venedig. Gegenüber der klassischen Hardtop Version verfügt die Open Top über eine flache, halbhohe Windschutzscheibe. Das gesamte Cockpit ist damit nicht nur licht-, sondern auch luftdurchflutet und ein echtes Open-Feeling stellt sich ein. Das Hardtop spendet Schatten und bietet damit Vorteile und Schutz vor dem Wetter im Hafen und auf See. Öffnet man das GFK-Schiebedach, verpasst man am Fahrstand keinen Sonnenstrahl und kann den puren Fahrtwind genießen. „Insgesamt ist die Open Top eine elegante Erscheinung und steht für echtes Naturerlebnis und Fahrspaß“, so die Werft in einer Pressemitteilung.

Das Deckslayout der Bavaria SR36, die in der Ausgabe 06 des MotorBoot Magazins ausgiebig getestet wurde, ist auf den Urlaub an Bord ausgelegt. Entspannt ein Buch auf der großen Sonnenliege auf dem Vorschiff lesen, im Cockpit mit Freunden und der Familie am großen klappbaren Cockpittisch den Tag bei einem Abendessen ausklingen lassen oder über der serienmäßigen Badeplattform am Bistro-Tisch der Lounge Area am Heck den Blick über das Meer gleiten lassen, die Bavaria SR36 überzeugt mit Funktion und Vielfalt. Modern und durchdacht sind auch die beiden Kabinen, der Salon und das Bad unter Deck. In der Kabine achtern können die beiden getrennten Kojen zu einem Kingsize Bett von 2 x 2,12 Meter vereint werden. Auf dem fast zwei Meter langen Sofa kann man durch die großen Rumpffenster beim Blick auf das Wasser perfekt entspannen. Viel Stauraum und ein großes Doppelbett findet man auch in der vorderen Kabine. Das Bad verfügt über eine separate Dusche.