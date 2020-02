Reise, Reise: Test Sun Camper 35

Design, Konzept, Verarbeitung Das Grundkonzept der 30er, viel Schiff für eine große Crew zum günstigen Preis anzubieten, ist erhalten geblieben. Dabei haben die Konstrukteure des polnischen Design-Studios Centkowski & Denert in Zusammenarbeit mit Balt-Yacht Design ganze Arbeit geleistet. Denn auch wenn die Sun Camper 35 mit ihrem hohen Aufbau, den großen Scheiben und dem über der Wasserlinie voluminösen Vorschiff schon von außen erahnen lässt, dass innen großzügige Platzverhältnisse herrschen, wirkt die Yacht mit ihrem hydrodynamisch optimierten Rumpf zwar funktional, aber trotzdem optisch harmonisch in der Linienführung, Yacht-like und keineswegs „gewollt. Im Gegenteil: Ein schiffiger Chic ist dem Schiff nicht abzusprechen. Das geräumige Vorschiff mit dem bequemen Sitz ist ein schöner Platz für den Sundowner am Ankerplatz. Die lauschige Achterplicht für die gemütliche Runde mit Freunden und Familie. Gute Aussicht: Fichtner Marine Inhaberin Dipl. Ing. Annekathrin Fichtner hält Kurs auf der Fly Der Rumpf ist handlaminiert, eine umlaufende Scheuerleiste schützt vor leichter „Feindberührung“. Durch den leicht nach Backbord versetzten Aufbau ergibt sich an Steuerbord ein breites Gangbord zum großen Vorschiff. Das bietet neben dem Ankerkasten, einem bequemen Sitz auf dem Aufbau auch eine Pforte in der Schanz für den bequemen Gang an Land bietet. Bewährt und praktisch: Die seitliche Schiebetür am Fahrstand, die es dank einer mittigen Springklampe dem Skipper ermöglicht, das Schiff z.B. in Schleusen auch einhand zu fahren. Im „Dachgeschoss“ auf der Fly gibt’s neben dem einfachen, aber bequemen Fahrstand eine große Sonnenliege für zwei.

Licht, Luft, Platz: Der Salon Was sich äußerlich andeutet, bestätigt sich innen. Vom großen, achteren überdachten Cockpit aus gelangt die Crew in den Salon, der dank der großen Fenster viel Licht und Luft sowie eine gute Aussicht bietet. Die Aufteilung ist klassisch: Eine Dinette an Backbord, die Pantry mit Spüle und zweiflammigem Gaskocher längs an Steuerbord. Die Pantry mit viel Stauraum, Spüle und zweiflammigem Gaskocher. Ganz achtern eine Nasszelle und ein großer Stauschrank, der ebenfalls als zweite Nasszelle und Toilette ausgebaut werden kann. Ideal für große Crews! Im Vorschiff die Eignerkammer mit Doppelkoje, von hier aus ist auch die Unterflurkabine für die Kinder oder Gäste erreichbar. Eine weitere Unterflurkoje befindet sich im Achterschiff. Die Bauqualität und die Installationen sind fachmännisch und qualitativ auf gutem Niveau. Auch die einem günstigen End-Preis geschuldete, etwas einfacher gehaltene Bauausführungen, wie z.B. die offen verschraubten Bodenbretter, sind dennoch auffällig sauber und sehr solide ausgeführt. Große Staufächer bieten Platz für die Ausrüstung.