Revolution in Design und Technik

Robert Holterman beerbte Anfang der 1990er Jahre das Unternehmen, das sein Vaters Johan schon 1964 gründete. Altvorderen noch bekannt unter dem Namen „Blauwe-Hand-Cruiser“. Mit dem Streben nach internationaler Kundschaft, entschloss sich Holterman gleichzeitig zur Umfirmierung in „Holterman Shipyard“. Kerngeschäft– die Fertigung von Yachten ab 50 Fuß, wie „Commander“, „Classic Hybrid“, „Holterman 53“, „501 Infinity“, „Governor 56 und 60“. Qualität und Exklusivität hat sich die Werft auf ihre Fahnen geschrieben. Kein Schiff, das den 5.000 m 2 großen Hallenkomplex verlässt, gleicht dem anderen. Das Prinzip, „hier baut der Eigner mit – oder nichts ist unmöglich“, gilt seit mehr als 50 Jahren.

Eine Klasse für sich

„Die Freude an Handwerkskunst, Exklusivität und das Streben nach Marktführerschaft im High-End-Yachtbau“, waren nach Holtermans Worten der Antrieb dafür, sich an die Kiellegung eines „105-Füßers“ zu wagen. Die Gefahr des sich daran „Verschluckens“ steht außer Frage. Doch der Mut und Aufbruch zu neuen Ufern bestätigen den Visionär Holterman in seinem Handeln. Die „ X-TREME 105“ fand nicht nur einen Eigner – Stapellauf ist noch für den Sommer dieses Jahres vorgesehen – sie entpuppte sich auch als „das“ Zug- und Paradepferd für eine ganze Serie weiterer Yachten.

„X-TREME 105“

Revolutionär das Design dieses Schiffes, ein Highlight basierend auf stählernem Rumpf und Aluminium-Aufbauten. Beeindruckend das Achterschiff mit „Strand-Relax-Feeling“, fünf Meter langem Swimmingpool, dessen Tiefe durch einen beweglichen Boden justierbar ist. Darüber hinaus erfüllend die Funktion einer Bootsgarage für den bis zu zehn Meter langen Tender. Sämtlichen wichtigen, technischen Systemen wurde unter dem Aspekt „optimale Zuverlässigkeit“ besondere Sorgfalt gewidmet, bzw. diese in doppelter Ausführung installiert. Unter anderem Bug- und Heckquerstrahlruder, Stabilisatoren sowie Wasser-Aufbereiter etc.