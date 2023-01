Es war erst nur eine Idee, die über Jahre wuchs, dann wurde daraus ein Projekt, das unter dem geheimnisvollen Namen „Projekt 54“ langsam Gestalt annahm, und die Neugier all Jener weckte, die schon lange von einem Reiseschiff geträumt hatten, das luxuriös und großzügig, aber noch kompatibel mit normalen Häfen und engen Revieren ist, das zügige Reisegeschwindigkeiten ermöglicht, das aber mit moderatem Verbrauch und dem auch das lässige Wasserwandern liegt, und das die unterschiedlichen Wohn- und Aufenthaltsbereiche einer Yacht zu einer funktionalen und vielseitig nutzbaren Einheit miteinander verschmelzen lässt und in den unterschiedlichsten Revieren zu Hause ist, und das antriebsseitig neben den klassischen Dieselmotorisierungen auch die Möglichkeit bietet, Hybrid oder E-Antriebe für den Vortrieb zu nutzen. Das Ergebnis ist die neue Super Lauwersmeer SLX 54 .

Wer keine Gelegenheit hat, zu boot Düsseldorf zu fahren, und die neue Super Lauwersmeer X54 selbst in Augenschein zu nehmen, oder wer es nicht abwarten kann, einen ersten Eindruck des Schiffes in seinem Element im Wasser zu bekommen, der kann den ersten Test der neuen Yacht in der kommenden Ausgabe des MotorBoot Magazins lesen, dessen Titelbild die SLX 54 auch ziert.

