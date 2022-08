Vielseitiges Ganzjahresboot

Das neue TG 6.1 basiert auf dem beliebten Modell und wurde auf der Floating Boat Show in Helsinki vom 18. bis 21. August ausgestellt. Das zeitlose Design und die geklebte Windschutzscheibe machen das TG 6.1 modern und stilvoll. Die hohen Seitenwände, der praktisch geformte Bug und die breite Reling sorgen dafür, dass sich sowohl Kinder als auch Erwachsene bequem und sicher auf dem rutschfesten Vordeck bewegen können.

Ergonomisch: Der Fahrstand Foto: TG Boats/ Valokuvaaja

Übersichtlich und ergonomisch gehts am Fahrstand zu, so wie es sich für einen echten Ganzjahres-Commuter gehört. Alle Bedienelemente befinden sich in Reichweite des Fahrers, und die Sicht durch die großen Fenster ist nahezu uneingeschränkt. Die Fenster des Bootes sind aus gehärtetem Glas gefertigt, was ihre Haltbarkeit erhöht. Die Türrahmen und Fenstersäulen sind so schmal wie möglich gestaltet, um die Sicht nicht einzuschränken. Das Boot ist mit zwei Scheibenwischern ausgestattet. Außerdem gehört ein Belüftungs- und Entfrostungssystem zur Standardausstattung, bei dem die Frischluft von der Vorderwand der Kabine zur Windschutzscheibe des Fahrers hinauf strömt und an der Rückwand wieder austritt. So hat der Fahrer auch bei nassem Wetter die bestmögliche Sicht. Das Boot kann mit LED-Beleuchtung (optional) im Bug ausgestattet werden. Die Bugleuchte ist in den Bug integriert, so dass das Licht die Augen des Fahrers nicht stört und beim Einsteigen nicht im Weg ist. Das Licht ist außerordentlich effektiv und beleuchtet Seezeichen sogar aus 800 Metern Entfernung und andere Objekte in einer Entfernung von etwa 400 Metern.