Auch die OceanBay Pilothouse 20‘ kommt aus den Werfthallen der deutschen RaJo-Werft aus Wassenberg in Nordrhein-Westfalen, wird dort ausgebaut und konfiguriert und in Kooperation mit awn über deren Filialnetz angeboten. Der Boots- und Yachtausrüster hat sich als Bootshändler auf dem Markt fest etabliert. Ein Team von erfahrenen Profis aus der Bootsbranche hält engen Kontakt zum Werftchef Leo Joecken und steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Die Boote gelten als robust, einsteigerfreundlich, aber stellen mit der entsprechenden Motorisierung und Ausstattung auch erfahrene Skipper zufrieden, die ein praktisches und einfach zu handhabendes Boot suchen.

Das Vorschiff bietet mit einem Polster auf dem Boden einen rudimentären Komfort für ein Nickerchen am Anker oder auch mal eine Übernachtung im Schlafsack an Bord. Ansonsten dient es eher als Stauraum fürs Angel-, Ausflugs- oder Wassersport-Equipment.

Achtern gibt’s eine große Badeplattform mit Badeleiter und Stauraum z.B. für Taucherflossen & Co. Der Fahrstand im Deckshaus kann mit GPS/Chartplotter, Funk, Radio und sogar einer Warmluft-Heizung ausgestattet werden. Auch ein Chemie-WC an Bord kann installiert werden. Das große Cockpit lässt sich schnell zur Sitzecke auf See oder im Hafen verwandeln. Petrijünger schätzen die praktischen Boote, da sich problemlos Rutenhalter installieren lassen, die große Plicht mit der hohen Schanz einen sicheren Stand und genug Platz beim Angeln gewährleistet und eine schnelle Anfahrt ins Revier gewährleistet ist. Und selbst wenn es draußen mal ruppig wird: Der scharf geschnittene Rumpf hat schon in der Open-Version bewiesen, dass er gut im Rauwasser läuft.

Wessen Neugier jetzt geweckt wurde, der kann sich seine OceanBay Pilothouse im awn-Bootskonfigurator zusammenstellen.

Fahreigenschaften

Fahrspaß: Die OceanBay Pilothouse 20′ richtet sich an Angler und alle, die ein praktisches und unkompliziertes Allwetter-Boot suchen.

Das Boot basiert auf dem bewährten Rauwasser-Rumpf der OceanBay 605 Open und schraubt damit die Erwartungshaltung in Sachen Fahreigenschaften hoch. Dazu trägt auch die ambitionierte Motorisierung in Form eines 150 PS Suzukis bei, der hier in der neuesten Generation mit elektronischer Schaltung und Drive-by-wire Gassteuerung ans Heck angeflanscht ist. Bei der ausgiebigen Probefahrt in der Lübecker Bucht bei ca. drei Windstärken und kleiner Polterwelle gab sich die kernige awn-„Fischkiste“ dann auch keine Blöße und legte Fahreigenschaften an den Tag, die einem Sportboot zur Ehre gereichen würden.

Kraftprotz: Der Suzuki DF150 schiebt mächtig an und ermöglicht hohe Fahrleistungen.

Die Endgeschwindigkeit von bis zu 38 Knoten mit drei Personen an Bord ist eine echte Ansage, und awn-Skipper Stephan Dohrmann wusste zu berichten, dass auf der Probefahrt am Vortage mit zwei Personen an Bord und spiegelglatter See mit etwas Trimm am Motor bis zu 42 Knoten drin waren. Da klappt Sportboot-Fritze die Kinnlade herunter, wenn Angel-Paule mit Ruten, Kescher und Köderkasten auf dem Achterschiff im „Tiefflug“ an ihm vorbei ins Fanggebiet brennt.

Viel wichtiger ist dabei aber die Tatsache, dass das Boot auch in rabiater Kurvenfahrt sehr stabil blieb, auch wenn es mit Gewalt vielleicht möglich gewesen wäre, einen Powerslide hinzulegen. Laut Werft kann das Boot mit bis zu 200 PS motorisiert werden. Wir denken aber, dass zumindest unter fahrerischen Gesichtspunkten die 150 PS des Testbootes auch für anspruchsvolle Fahrer völlig ausreichen, in der Regel sollte auch ein 100 oder 115 PS Motor allen Ansprüchen genügen.

Für alle, die es genau wissen wollen: Einen ausführlichen Test und Fahrbericht mit vielen Details und Messwerten lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben des MotorBoot Magazins!

Stabile Seitenlage: Kurven durchfährt die OceanBay mit Verve, aber sicher.

www.awn.de

Länge über alles: 6,05 m

Breite: 2,55 m

Tiefgang: 0,34 m

Motorisierung max: Außenborder 200 PS

CE-Kat. / Pers.: C/6