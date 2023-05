The Icon: Mehr Reichweite und Tempo

Es soll zum Symbol für nachhaltige Mobilität auf dem Wasser werden: Bei dem in Cannes erstmals gezeigten Wasserfahrzeug “The Icon” handele es sich weder um eine Designstudie noch um ein Konzept, sondern um ein Serienprodukt mit wegweisender Technik für den privaten oder gar gewerblichen Einsatz, betonen Autobauer BMW und Bootshersteller TYDE. Die auf Basis von “The Icon” produzierten Fahrzeuge sollen zu CO2-freier Mobilität auf See inspirieren – ohne Umweltverschmutzung, ohne Lärm, aber mit maximalem Komfort, heißt es von Tyde.

Steuerstand im BMW-Design

Der Steuerstand im BMW Design. Foto: BMW/TYDE – Enes Kucevic

Der Steuerstand befindet sich zentral auf dem Deck und verfügt über ein Lenkrad und Instrumente im authentischen BMW Design. Statt zahlreicher nautischer Instrumente sind alle Funktionen in einer digitalen Steuereinheit vereint. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist ein 32 Zoll großes Touch-Display mit 6k-Auflösung im Look & Feel des Bediensystems BMW iDrive. Wesentliche Funktionen wie Reichweiteninformationen und Wetterberichte sind per Sprachsteuerung abrufbar, Licht und Klima können ebenfalls per Sprachsteuerung gesteuert werden.

Die um 360° drehbaren Sitze ermöglichen ein benutzerzentriertes Erlebnis, bei dem alles, was benötigt wird, leicht erreichbar ist – einschließlich eines Tablet-Infotainmentsystems. Foto: BMW/TYDE – Enes Kucevic

“The Icon” soll Luxus und Nachhaltigkeit vereinen und den Passagieren ein “exklusives Ambiente mit reduzierten Umweltauswirkungen” bieten, so BMW. Bisher gab es auf dem Wasser nur kleinere und langsamere Elektro-Boote mit geringer Reichweite, während mehr Reichweite von Verbrennungsmotoren dargestellt wurde. “The Icon” will nun das Verhältnis zwischen Abmessungen, Top-Speed und Reichweite eines Elektro-Wasserfahrzeugs neu definieren.