Anlagetipp: Bootseigentümer und Wassersportbegeisterte aufgepasst!

EuroParcs verkauft hochwertige Ferienimmobilien direkt am Wasser in den Niederlanden. Viele der Objekte haben Bootsanlegestellen nahe der eigenen Haustüre, einige Ferienparks verfügen zusätzlich über einen Jachthafen. Bootsliebhaber haben so direkten Zugang zu den schönsten Wassersportrevieren des Landes.

Das Traumhaus kann zur eigenen Erholung dienen – und bringt über Vermietungen zudem attraktive Renditen ein. Viele EuroParcs in den Niederlanden legen einen Fokus auf den Boots- oder Wassersport. Die Bandbreite der Verkaufsobjekte reicht von großen Villen für zehn Personen über Maisonettewohnungen bis hin zu kleineren Appartements. Stilechtes „Inselreich“ in einzigartiger Lage Der neue EuroParcs De IJssel Eilanden befindet sich im Osten der Niederlande. In der Nähe der historischen Hansestadt Kampen entsteht am Reevemeer ein „Inselreich“ aus sechs Halbinseln, die miteinander durch schiffbares Wasser verbunden sind. Vom parkeigenen Jachthafen kann man direkt in See stechen. Die Häuser und Appartements sind im historischen Stil gehalten, mit den charakteristischen holzvertäfelten, steilen Giebeln. Die Architektur ist typisch holländisch: freundlich, modern und traditionsbewusst zugleich. Die Gebäude in Massivbauweise fügen sich harmonisch in die von Wind und Wasser geprägte Landschaft ein. Ihre Ausstattung ist luxuriös. Die zum Verkauf stehenden Appartements sind für 4, 6, 8 oder 10 Personen konzipiert.

Unabhängig von der Größe sind sie äußerst energieeffizient (A+++ Standard – dank Wärmepumpe mit Heizungs- u. Klimafunktion, Photovoltaik, Fußbodenheizung und weitere Extras), verfügen u.a. über einen geräumigen Wohn-Ess-Bereich, bodentiefe Schlafzimmerfenster mit französischem Balkon, eine top ausgestatte Küche mit Kochinsel, großzügige Balkonterrassen und sie liegen direkt am parkeigenen Hafen. Malerische Aussicht inklusive. Die Appartements werden voll möbliert übergeben. Es kann zwischen den Einrichtungsstilen „Beach“ und „Modern“ gewählt werden. Freizeitkapitäne erreichen vom EuroParcs De IJssel Eilanden sowohl das Veluwemeer als auch das Reevemeer, das in das IJsselmeer übergeht. Freizeitkapitänen steht vom EuroParcs De IJssel Eilanden das IJsselmeer und das Veluwemeer offen. Zudem locken Traumziele wie Giethoorn sowie die wunderschönen Städte Elburg und Zwolle. Es gibt unzählige Argumente, sich immer wieder entspannte Auszeiten vor Ort zu gönnen. Selbstverständlich wissen auch Urlaubsgäste die Vorzüge zu schätzen, weswegen sich zuverlässig Vermietungseinnahmen generieren lassen.

Wunderschönes Nordholland Im EuroParcs Poort van Amsterdam ist der Name Programm: Sein Jachthafen eignet sich auch für größere Boote. Er liegt in Nordholland, unweit des Dorfes Uitdam. Auf dem Wasserweg sind viele schöne Touren möglich, beispielsweise nach Amsterdam, Volendam oder Marken. Dieser Ferienpark garantiert maritimes Flair. Unterschiedliche Traumobjekte mit Aussicht auf den Hafen oder das Markermeer stehen zum Verkauf. Wer mal nicht mit dem Boot unterwegs sein möchte, kann direkt am Hafen ausspannen. Dort befindet sich ein Café-Restaurant. Der EuroParcs Poort van Amsterdam verfügt neben vielen weiteren Einrichtungen über ein Hallenbad, eine große Sauna, weitere Wellness-Bereiche, ein großes überdachtes Kinderspielparadies und einen eigenen Supermarkt. Auf und an der Maas unterwegs Für Bootsport-Fans, die Freude daran haben, auf Kanälen und Flüssen auch das Landesinnere der Niederlande zu erkunden, ist der EuroParcs Aan de Maas der perfekte Ausgangspunkt. Seine 180 Ferienhäuser bieten allerlei Komfort und liegen direkt an einem Seitenarm der Maas, eine halbe Stunde vom Freizeitpark Efteling entfernt. Die Region eignet sich hervorragend zum Baden und für verschiedene Wassersportarten: Es gibt einen SUP- und Bootsverleih; für Wasserski, Kajak und Paddeln ist das niederländische Flussnetz hervorragend geeignet. Bootsbesitzer können im direkt angrenzenden Jachthafen vor Anker gehen, es gibt eine Vielzahl an Bootsrampen und -anlegern.