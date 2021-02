Direktantrieb:

Elektrischer Außenborder-Kraftzwerg von Torqeedo

Anknüpfend an den Erfolg des Direktantriebs Travel 1103 kündigte Torqeedo einen Neuzugang in der Travel-Produktreihe an. Der Travel 603, ein elektrischer Außenbordmotor mit zwei PS-Äquivalenten, ist ein leichter, einfach zu bedienender, emissionsfreier Motor, der für Beiboote und Daysailer mit einem Gewicht von bis zu einer Tonne geeignet ist.