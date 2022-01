Volvo Penta: Elektrifizierung der Schifffahrt geht voran

In den letzten Monaten hat Volvo Penta weitere Schritte auf dem Weg zur Elektrifizierung der Schifffahrt unternommen. Die von Volvo Penta und Danfoss betriebenen hybriden Crew-Transfer-Schiffe für MHO-Co mit ihrem elektrischen IPS-Antrieb wurden in einem Offshore-Windpark in Großbritannien in Betrieb genommen. Volvo Penta kündigte kürzlich eine Zusammenarbeit mit Hurtigruten Svalbard an, um deren neues Ausflugsschiff mit einem Hybridkonzept auf der Grundlage des D4 Aquamatic-Pakets anzutreiben. Außerdem wurde vor kurzem mit Danfoss Editron eine Partnerschaft zur Elektrifizierung auf See geschlossen.

Mit dem ersten IPS-Hybrid System setzt auch Volvo Penta den Kurs auf die elektrische Zukunft und bedient sich auch der Komponenten aus anderen Sparten der Volvo-Gruppe.

Volvo Penta hatte zudem die Akquisition des norwegischen Unternehmens ZEM bekannt gegeben. Volvo Penta hat sich das Ziel gesetzt, im Jahr 2050 ein Null-Emissionen Unternehmen zu sein. All diese Maßnahmen helfen den Ingenieuren und Technikern des Unternehmens nach eigenen Angaben, die Bedürfnisse der Kunden und die Leistungsfähigkeit der Installationen in der Praxis zu erproben. Derzeit steht die kommerzielle Schifffahrt im Fokus, da es hier derzeit die größte Nachfrage nach alternativen Technologien gibt. So sollen z.B. die zahlreichen Fähren für den Inlandtransport auf den Fjorden Norwegens Zug um Zug elektrifiziert werden.