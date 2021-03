Adria: Aktuelle Corona-Inzidenzen verfügbar

Viele Bootseigner warten bereits mit Spannung darauf, endlich wieder zu ihren Schiffen in einer der Marinas an der Nordadria reisen zu können, um sie für die bevorstehende Wassersportsaison vorzubereiten. Da für den Urlaub in Kroatien 2021 die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in den jeweiligen Reisegebieten bei der Urlaubsplanung besondere Priorität genießen wird, hat SeaHelp jetzt schon einmal die 7-Tage-Inzidenz für Kroatien und die 14-Tage-Inzidenz für Kroatien, Slowenien und Norditalien in einer Tabelle tagesaktuell aufbereitet