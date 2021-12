Bootsurlaub.de als weltweites Buchungsportal

Das Portfolio reicht von Segelschiffen über Katamarane, Motoryachten bis hin zu Sportbooten. Eine Bootsreise in entfernte Gefilde starten und dabei auf Bootsurlaub.de vertrauen, wo der gesamte Törn buchbar ist. Ob die Südsee erkundet warden soll, Südamerika und Brasilien einen Besuch abgestattet wird, oder man plant, Asien und Ozeanien besser kennenzulernen. All das ist laut Geschäftsführer Stefan Ladda perfekt umsetzbar im weltweiten Buchungsportal, das in deutsche Sprache geführt ist. Bootsurlaub.de soll so vielen Fernweh-Geplagten die Welt öffnen. Der passende Zeitraum für den Törn wird ausgewählt, das gewünschte Boot bestimmt und schon kann auf Abschließen gedrückt werden. Alle gängigen Zahlungsmittel stehen für die Bezahlung zur Verfügung.

