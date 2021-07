Einreise Kroatien nur mit Corona-Test

Als Nachweis gelten neben dem digitalen COVID-Zertifikat der EU auch die üblichen Bestätigungen für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Zusätzlich empfiehlt die kroatische Zentrale für Tourismus in Frankfurt, sich auf dem Portal „EnterCroatia“ zu registrieren und die notwendigen Formulare hochzuladen, um damit die Grenzkontrollen zu verkürzen.

Mit der zum ersten Juli geänderten Einreisebestimmung will der kroatische Staat für ein Höchstmaß an Sicherheit unter Pandemiebedingungen sorgen, damit Urlauber aus zahlreichen Ländern ihren Aufenthalt an der Adria möglichst unbeschwert genießen können und die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich gehalten wird. Die 7-Tage-Inzidenzen in den meisten kroatischen Regionen rangieren auf unterem Level. Istrien, der nördliche Teil von Kroatien gilt derzeit sogar als Corona-frei!