Leinen los in Schleswig-Holstein

Frust im Süden – Lust im Norden: Während die Wassersportler im Süden der Republik noch sehnsüchtig über den See blicken, ging es am Montagmorgen um 6 Uhr ganz oben im Norden Deutschlands, im Olympiahafen von Schilksee endlich los: Die ersten Sportboote seit der Corona-bedingten Hafenschließung rollten an die Kräne. Die Gurte wurden angelegt, und die Boote in das Hafenbecken gehievt.

von Ralf Abratis Es läuft gut an: “Wir haben in den vergangenen Tagen intensive Vorbereitungen getroffen, Absperrungen aufgebaut und die genauen Wege und Regeln festgelegt“, berichtet Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. Bis zum 18. Mai wollen die Mitarbeiter der neun Kieler Sporthäfen im Akkord arbeiten, um die Boote in das Wasser zu kommen. In 14 Tagen soll nun das Pensum geschafft werden, das sonst rund sechs Wochen in Anspruch nimmt. Mühlenhardt: „Als wir die Telefonleitungen für die Festlegung von Terminen freigeschaltet haben, waren wir in Nullkommanix ausgebucht.“ Im Anschluss an die konzertierte Aktion wird im Normalmodus weiter gekrant. „Wer ins Wasser will, den werden wir auch noch im Mai ins Wasser bekommen“, ist sich Mühlenhardt sicher.

Nun wird an sieben Tagen die Woche von 7 Uhr bis 19 Uhr gekrant. 15 Minuten pro Yacht ist in der engen Taktung vorgesehen. Tageweise kommt neben den beiden festen Kränen ein Mobilkran zum Einsatz, um den Andrang zu bewältigen. „Wir haben gebucht, was möglich war. Aber die Mobilkräne sind sehr nachgefragt und waren daher nicht immer verfügbar. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und wir keinen Sturm oder Hochwasser bekommen.“ Als Engpässe bei den Arbeiten dürfte sich das Stellen der Masten darstellen, was mitunter deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als das Zuwasserlassen der Yachten. Und hier gilt es, besonders auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achte. Denn bei großen Anlagen stehen schon mal fünf, sechs Personen am Mast, die aber dennoch auf die Abstandsregeln achten müssen. Für das Kranen der Yachten lässt die Sporthafen Kiel GmbH in jedem Fall nur den Eigner und eine Begleitperson zu.