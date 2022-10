Die Tage des kroatischen Tourismus sind die größte Konferenz des Gastgewerbes in Kroatien, die vom 06. bis 08. Oktober 2022 in Šibenik stattfindet und sind ein Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Tourismus und Sport, der kroatischen Zentrale für Tourismus und der kroatischen Handelskammer. Die Blume des Tourismus – Qualität für Kroatien wird von der kroatischen Handelskammer an die besten Unternehmen des Gastgewerbes in sechs Kategorien verliehen: Hotel, Camping, Jachthafen, Yachtcharter, Reisebüro und Restaurant.

Das Team der Marina Punat nahm die erneute Auszeichnung mit Stolz entgegen. Geschäftsführerin Renata Marevic ( 3.v.li.) betonte die gemeinsame Anstrengung der Mitarbeiter und Partner für das Wohl der Wassersportler, die zum Erhalt der Auszeichnung führte. (Foto: Marina Punat)

Renata Marević, die Geschäftsführerin der Marina Punat, nahm stolz die Auszeichnung der kroatischen Handelskammer “Die Blume des Tourismus – Qualität für Kroatien 2022” entgegen und sagte in ihrer Rede: “Dies ist eine wunderbare Auszeichnung für die Gruppe und alle unsere Geschäftspartner, denn der Service, den wir unseren Kunden bieten, ist eine gemeinsame Anstrengung. In diesem Moment möchte ich im Namen der Mitglieder der Gruppe und des Vorstands ein lautes Dankeschön an alle Mitarbeiter der Marina Punat Gruppe und der verbundenen Unternehmen sowie an alle Mitarbeiter unserer Kooperations- und Geschäftspartner aussprechen.”