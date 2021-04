Mecklenburg-Vorpommern schließt Landesgrenzen für Bootseigner

Die betroffenen Personen müssen bis zum 24.04.2021 aus Mecklenburg-Vorpommern ausreisen, wenn sie sich schon im Land befinden. Auch die Übernachtung an Bord des eigenen Bootes ist für Bootsbesitzer aus Mecklenburg-Vorpommern selbst nicht mehr erlaubt. Das Verbot gilt vorerst bis zum 11.05.2021. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, dass im Zuge der aktuellen Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen ein Einreiseverbot verhängt hat. Ursache sind die anhaltend hohen Inzidenzwerte in Mecklenburg-Vorpommern, die flächendeckend über 100 liegen. Lediglich in Rostock liegt die Inzidenz mit einem Wert von knapp 82 leicht darunter (Stand 22.04.2021)