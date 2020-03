Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis

Jetzt sollten die beiden Filmemacher eigentlich gerade in ganz Deutschland auf Tour in ausverkauften Kinosälen unterwegs sein. Aber wegen Corona sind aktuell alle Kinos geschlossen.

315 Lichtspielhäuser mussten sämtliche Vorstellungen stornieren. “Ob wir als unabhängige Filmemacher überleben werden, steht in den Sternen”, sagt Christian Wüstenberg. Rund 250.000 Euro investierten die beiden in das Projekt. Um einen wirtschaftlichen Totalschaden abzuwenden, setzen die Filmemacher nun die Hoffnung in die vorzeitige Veröffentlichung ihres Films auf DVD. Da die großen Onlinehändler zurzeit völlig überlastet sind und selbst Amazon keine DVDs annimmt, weil sie gerade besser Hygieneartikel verkaufen, können interessierte Zuschauer den Film bei Silke Schranz und Christian Wüstenberg auf www.comfilm.de bestellen und die Macher so direkt unterstützen.