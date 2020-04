Voucher-System für Corona-Stornierungen in den Niederlanden

Dijks sagte, dass deutsche Kunden, eine wichtige Einnahmequelle für niederländische Bootsfirmen, zu Hause bleiben. Er fügte hinzu, das Gutschein-System “gibt den Verbrauchern Sicherheit und Geborgenheit. Wenn sie einen Aufenthalt, ein Boot oder ein Pauschalangebot gebucht haben, stellt unser Gutschein sicher, dass die Buchung in diesem oder im nächsten Jahr eingelöst wird”, so Dijks.

Auf der Website des Auswärtigen Amtes wird von Reisen in die Niederlande wegen der Corona-Krise abgeraten. Zudem gelten zahlreiche Reisebeschränkungen und Übernachtungsverbote, bzw. das Verbot der Einreise zu touristischen Zwecken ähnlich wie in Deutschland auch in diversen Gebieten und Provinzen in den Niederlanden. So sind z.B. in Zeeland seit dem 30. März, 12 Uhr, alle Übernachtungen zu touristischen Zwecken verboten. Das bedeutet konkret, dass Touristen, nicht mehr in der (eigenen) Ferienwohnung, im Wohnwagen oder auf einer Jacht übernachten dürfen. Über weitere Details gibt auch die Website der Niederländischen Regierung Auskunft.

Derzeit (Stand 06.04.2020) prüft die das Deutsche Innenministerium, im Rahmen der Reisebeschränkungen auch die Grenze zu den Niederlanden zu schließen. Derzeit finden dort noch keine Grenzkontrollen statt.

Bootsbesitzer, die in den Niederlanden ihre Yacht liegen haben, werden dringend aufgefordert, von Reisen in die Niederlande auch an den Osterfeiertagen abzusehen.