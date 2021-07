Batterien: Der „Stromtank“ an Bord

Generell gibt es an Bord einer Yacht i.d.R. zwei Arten von Batterien für zwei unterschiedliche Anwendungen: Die Starter- und die Servicebatterie. Unter Starterbatterien versteht man allgemein einen Batterietyp, der in der Lage ist, relativ temperaturunabhängig hohe Ströme für kurze Zeit abzugeben. Typische Anwendungen sind hier der Start von Motoren, oder der Einsatz von Bug- und Heckstrahlpropellern oder E-Winschen. Bei Starterbatterien sollte darauf geachtet werden, dass dort nicht mehr als 15-20 % ihrer Kapazität entnommen wird. Bei Verbraucherbatterien hingegen, können bis zu 50 Prozent ihrer Nennkapazität entnommen werden, ohne dass die erwartete Lebensdauer (Anzahl der Lade- und Entlade-Zyklen) reduziert wird. Typische Anwendungen sind hier die Stromversorgung von Licht, Navigation, Kühlschränken und sonstigen Verbrauchern wie Laptops, Radios und Fernsehern.

Geschlossene Batterien hingegen bedürfen außer einer regelmäßigen Sichtprüfung im normalen Betrieb keiner besonderen Wartung. Entstehender Überdruck kann durch Not-Ventile entweichen, was allerdings nur in außergewöhnlichen Umständen im Innern der Batterie vorkommt. Geschlossene Batterien bieten sich für Anwendungen auf Sportbooten an, da hier keine gefährlichen Knallgase entweichen, da dieses in der Batterie durch eine Nebenreaktion, die sog. Rekombination, wieder in Wasser zurückverwandelt wird.

Absorbent Glass Mat (AGM)- Batterien

Foto: Whisperpower

AGM Batterien geschlossener Bauart, bei denen das Elektrolyt in Glasfasermatten gebunden ist. Durch den besonderen Aufbau lassen sich diese Batterien lageunabhängig einbauen, was die Installation auf Yachten oftmals vereinfacht. AGM Batterien sind durch einen vergleichsweise geringen Innenwiderstand dazu geeignet, schneller geladen und auch durch höhere Ströme entladen zu werden. AGM-Batterien werden deshalb gerne als Starter-Batterie eingesetzt. Die Ladung sollte ausschließlich über ein Ladegerät mit einer sog. IU0U-Kennlinie erfolgen. Herkömmliche Lichtmaschinen können das i.d.R. nicht leisten und es muss entsprechend nachgerüstet werden.