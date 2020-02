Saisonstart: Zeit für einen echten Ölwechsel?

Nicht mehr lange und der Krantermin steht an und damit läuft auch für den Motor der Countdown bis zur ersten Zündung der Saison. Wer den Ölwechsel nicht schon zur Einwinterung durchgeführt hat, tut gut daran, dem Motor jetzt die passende Menge frischen “Lebenssaftes” einzufüllen.

Dabei wird nicht selten an den Stammtischen und den Clubhaus-Tresen die Meinung vertreten, dass die verschiedenen Öle letztlich nur Versuche der Mineralölindustrie sind, dem Verbraucher möglichst tief in die Tasche zu greifen. Als „Beweis“ wird von selbsternannten “Kennern” dabei häufig angeführt, man würde schon seit Jahren immer nur das billigste Öl in den Motor füllen und „…der läuft einwandfrei“. Doch unter Umständen nur noch mit reduzierter Leistung, erhöhtem Brennstoffverbrauch und vielleicht auch nicht mehr lange. Denn ein falsches Öl ist wie ein falsches Ersatzteil, das nicht pass genau ist. Dessen Einsatz mag beim Einkauf Geld sparen, langfristig wird aber oft drauf gezahlt.

Öl ist nicht gleich Öl – wie auch im KFZ-Bereich gibt es natürlich auch für Marine-Motoren die unterschiedlichsten Öle je nach Motortyp und Anwendung.

(Foto: Liqui Moly)

Zum besseren Verständnis ist es sinnvoll, sich die Zusammensetzung und Konfiguration der unterschiedlichen Öle einmal anzusehen.