Auszeichnung für DBSV-Präsident Torsten Conradi

Anlässlich der Verbandstagung in Bremen am 24.2.2023 verlieh der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Dr. Holger Schwannecke, dem langjährigen Präsidenten des DBSV, Torsten Conradi, die höchste Ehrung des Deutschen Handwerks für sein langjähriges Engagement im Ehrenamt. Conradi wurde bereits 1998 in den Vorstand des DBSV gewählt, war von 2000 – 2008 dessen Vizepräsident und ist seit 2008 als Präsident für die Interessen des Deutschen Bootsbaus und der maritimen Wirtschaft unterwegs.

Die AG Deutsche Yachten, einer der weltweit größten Wirtschaftsverbände der Superyachtindustrie, schloss sich auf sein Betreiben dem DBSV an und prägt seitdem das Bild des Verbandes auf vielen Messen weltweit.

In seiner Laudatio plädierte Schwannecke dafür, das Vertrauen in die Unternehmerschaft zu stärken. Es sei an der Zeit, die Regulierungswut von Politik und Verwaltung zu reduzieren und mehr auf das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmer zu setzen. Beim DBSV-Präsidenten bedankte er sich für dessen Engagement in puncto Ausbildung. „Sie sind viel herumgekommen und kennen den Ausbildungsstand der Mitarbeiter in anderen Ländern. Auch deshalb sind sie ein Verfechter des dualen Ausbildungssystems“, so der Generalsekretär.

Torsten Conradi ist Yacht- und Schiffskonstrukteur und geschäftsführender Gesellschafter des Büros judel/vrolijk & co in Bremerhaven. Zu den Kunden gehören u.a. renommierte Marken wie Contest, Hanse, Dehler, Najad, Baltic Yachts und SNG.