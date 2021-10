Frank Dettmering zum neuen DMYV-Präsidenten gewählt

Der 55-jährige Betriebswirt und selbstständige Unternehmer Frank Dettmering ist beim Verbandstag des Deutschen Motoryachtverbands (DMYV) in Wiesbaden zum neuen Präsidenten eines der beiden großen Wassersportverbände Deutschlands gewählt worden. Dettmering tritt die Nachfolge von Winfried Röcker an, der sich nach 24 Jahren an der Spitze des DMYV nicht mehr zur Wahl stellte.

Frank Dettmering (li) übernimmt die Führung des DMYV als Präsident von Winfried Röcker, der sich nach 24 erfolgreichen Jahren als Präsident des DMYV nicht mehr zur Wahl stellte. Er wurde von den Delegierten in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenpräsident des Verbands ernannt. (Foto: DMYV) Röcker wies in seinem letzten Bericht des Präsidenten anlässlich eines Verbandstags auf die Aufgaben und Herausforderungen hin, denen sich der Verband stellen muss, um weiterhin erfolgreich zu sein. Dazu gehören die Ausweitung und Modernisierung digitaler Angebote, die Intensivierung der Nachwuchsgewinnung und Jugendarbeit sowie die Aufstellung des Verbands als Dienstleister für die Mitglieder und als Kooperations- und Kompetenzpartner für Behörden, Regierungen und Institutionen In seiner langen Amtszeit konnte Winfried Röcker viele Erfolge für den motorisierten Wassersport in Deutschland erzielen und machte sich bei Politik, Verwaltung und Wirtschaft stets für die Belange der Motorbootsportler/innen stark. Zu den großen Erfolgen seiner Amtszeit zählen die Senkung der Wasserpachten für Wassersportvereine, die Ermächtigung des DMYV durch das Bundesverkehrsministerium (BMVI) zur Ausstellung des Internationalen Bootsscheins sowie die Aufwertung der Nebenwasserstraßen durch das BMVI und die Schaffung eines eigenen Haushaltstitels auf Bundesebene. Für seine Leistungen wurde Winfried Röcker 2006 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

„Eine Ära geht zu Ende…“ so DMYV-Vizepräsident Gisbert König in der Laudatio Röckers und auch weitere Redner*innen, wie die Präsidentin des Deutschen Segler-Verbands Mona Küppers, lobten die hervorragende Kooperation, die Kompetenz und den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz Röckers für den Wassersport. In Anerkennung seiner Verdienste für den Verband ernannten ihn die Delegierten des Verbandstages zum Ehrenpräsidenten des Deutschen Motoryachtverbandes. In seiner Abschiedsrede dankte Winfried Röcker dem Verband für seine Unterstützung und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg: „Ich übergebe meinem Nachfolger einen geordneten und gesunden Verband. […] Ich wünsche dem Präsidium und dem Verband: Mögen Sie immer den Kurs halten, im richtigen Fahrwasser navigieren, Klippen und Untiefen umfahren und das Schiff ‚Deutscher Motoryachtverband‘ stets in einen sicheren Hafen leiten.“Winfried Röcker wurde am Ende seines Berichts von den gut achtzig Delegierten, den Ehrengästen und hauptamtlichen Mitarbeitern der Duisburger DMYV-Geschäftsstelle mit minutenlangen, stehenden Ovationen verabschiedet. Zu Röckers Nachfolger wurde Frank Dettmering auf Vorschlag des Präsidiums und des Verbandsrates des DMYV mit großer Mehrheit von 72 Ja- und 9 Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen von den Delegierten gewählt. Die Wahl Frank Dettmerings gilt als weiteres Zeichen des Modernisierungskurses, der durch das DMYV-Präsidium mit Winfried Röcker an der Spitze vor einigen Jahren eingeleitet wurde.

Der Niedersachse leitete zuvor das Referat „Marketing und Messen“ als Beisitzer im Präsidium im DMYV, war langjähriges Mitglied im Vorstand seines Heimatvereins, des Braunschweiger Motorbootclubs, und ist dem Bootsport seit über 20 Jahren fest verbunden. Ausdruck seiner Leidenschaft und seiner Verbindung zum Verein und dem motorisierten Wassersport ist auch, dass der neu gewählte Präsident des DMYV seit acht Jahren an Bord seiner Motoryacht am Liegeplatz des Heimatvereins wohnt. Dettmering gilt als Modernisierer und Mann der Tat, der mit neuen Ideen sicherstellen will, dass der DMYV auch weiterhin ein gewichtiges Wort mitspricht, wenn es sich um die Entwicklung des Wassersports in Deutschland dreht. Am Vereins- und Verbandsleben schätzt Dettmering den Zusammenhalt, das familiäre Miteinander und neben der Möglichkeit viele Vorteile einer Gemeinschaft zu empfangen auch die Möglichkeit und Verpflichtung sich selbst einzubringen und zu geben. „Nur durch ein organisiertes Vorgehen kann man seine Interessen durchsetzen! Der DMYV ist hier für mich die oberste Interessenvertretung von uns Bootsfahrern. Die Gewichtigkeit des Verbands hängt von der Zahl der Mitglieder ab, somit kann jeder Bootsfahrer hier seinen Hut in den Ring schmeißen“, so Dettmering.