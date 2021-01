Restart 2021 – gemeinsam den Nachwuchs stärken

Nun heißt es langsam wieder Renn- und Schlauchboote checken, Trainingspläne erstellen, Wettbewerbe planen und in den Rennsport-Familien auf den Startschuss hin fiebern. Dabei wird auch der Förderverein einen wichtigen Beitrag leisten und dort, wo Hilfe benötigt wird, die Familien, die Vereine oder Teams unterstützen.

Ob GT-Klasse, MS11 oder Schlauchboote –

Die gesamte sportliche Jugend steht im Fokus des Fördervereines

Gerade im Nachwuchssport traf die Pandemie viele Menschen hart. Ein Jahr fast ohne sportlichen Wettbewerb, Unsicherheit bei Sponsoren und Vereinen sowie die fehlende Vernetzung in der Jugend- und Rennsportszene waren die Folgen der Pandemie. „Wir hoffen, dass alle Beteiligten diese Saison trotz allem gut überstanden haben und nun wieder zuversichtlich ins neue Jahr blicken“ so der Vorsitzende des FJL-Vorstands, Manfred Gäng. Zudem bekräftigt er: „Wir werden mit unserer Förderung des Nachwuchses an die erfolgreiche Arbeit des FJL der vergangenen Jahre anknüpfen.“ Dabei hat der Förderverein auch weiterhin den gesamten Nachwuchs im Blick. Von den Jüngsten in den verschiedenen Schlauchbootklassen, über die MS11, bis hin zu den fortgeschrittenen Jungrennfahrer/innen in den GT-Klassen ist der FJL wichtiger Unterstützer der Sportlerinnen und Sportler.

Mit der für den 27. März geplanten Jahreshauptversammlung startet auch der Vorstand des Fördervereins gemeinsam in das sportliche Jahr. Dort sollen die strategischen Weichen für die neue Saison gestellt werden. Dafür ruft der FJL alle Sportbootvereine und Jugendabteilungen dazu auf, dem Förderverein bis zur Jahreshauptversammlung Vorschläge und Wünsche für mögliche Unterstützungen zu schicken. Die Fördermaßnahmen können dabei Einzelsportler/innen, Rennteams oder Vereine betreffen und werden vom FJL-Vorstand beschlossen.