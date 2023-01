DBSV & BVWW:

Wirtschaftsverbände der Bootsbranche stärken Zusammenarbeit

Nach drei Jahren besonderer Herausforderungen in der Wassersportindustrie haben sich die Präsidien der beiden Spitzenverbände in der Boots- und Wassersportindustrie, der Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW) und der Deutsche Boots- und Schiffbauerverband (DBSV) im Rahmen der weltgrößten Wassersportmesse "boot" in Düsseldorf wieder persönlich getroffen, um einen gemeinsamen Fahrplan zu entwickeln, wie die Branche mit geeinter Kraft in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden kann.