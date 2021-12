Superyacht-Industrie boomt

Superyachten finden seit Monaten reißenden Absatz. Das sogenannte Global Order Book, das die Auftragslage auf dem Superyachtmarkt abbildet und jährlich von Boat International herausgegeben wird, zeigt nun das genaue Ausmaß der Lage.

Demnach verzeichnet die Superyacht-Industrie das dritte Jahr infolge ein konstantes Wachstum im Auftragsbestand. Die Pandemie spielte lediglich am Anfang kurz eine negative Rolle. Schon im vierten Quartal 2020 wendete sich das Blatt und die Bestellungen stiegen sprunghaft an, so das Ergebnis der Befragungen von Werften und Händlern. Ein großer Teil der gestiegenen Nachfrage entfiel dabei auf kleinere Semi-Custom-Baureihen, deren Bestände schnell ausverkauft waren.